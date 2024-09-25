"اعتزال واحتراف و4 بطولات".. ماذا تغير في الزمالك منذ نهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الثنائي بالمسابقة، إذ سبق وجمع بينهما لقاء عام 1994، وانتهى لصالح الأبيض بهدف لأيمن منصور.

ويعيد هذا اللقاء الأذهان إلى آخر نهائي أفريقي بين الأهلي والزمالك، وبالتحديد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والمعروف بـ"نهائي القرن"، ولم يتبقى في الزمالك سوى ثلاثة لاعبين من الذين خاضوا المباراة، التي انتهت بتتويج الأهلي، بالفوز بنتيجة 2-1.

وخاض الزمالك هذا اللقاء بالتشكيل التالي، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد عيد، فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بن شرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، وكان على مقاعد البدلاء كل من، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، محمد عبد السلام، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمود جنش، كريم بامبو، محمد أوناجم.

ولم يتبقى في الزمالك سوى 3 لاعبين فقط، وهم شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، إلا أن الأخير يغيب عن اللقاء، لعدم تعافيه من الإصابة على الرغم من وجوده ضمن بعثة الفريق، فيما رحل باقي الفريق إلى الدوريات المختلفة مثل الليبي والفرنسي والمصري والسعودي والقطري، واعتزل حازم إمام كرة القدم.

ومنذ نهائي القرن 2020 وخلال 4 سنوات، لم يحقق الزمالك سوى 4 ألقاب فقط وهم، 2 دوري مصري 2020-21 و 2021-2022، كأس مصر موسم 2020-21، كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

كما أن هناك تغيير حدث في الزمالك على مستوى الإدارة، برحيل مجلس مرتضى منصور وتولي حسين لبيب رئاسة النادي.

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