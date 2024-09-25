العاشرة بتوقيت السويسري.. ماذا يفعل مارسيل كولر في النهائيات مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بعد تحطيم الرقم القياسي لأسطورة تدريب الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه في الدوري المصري، يسعى السويسري مارسيل كولر لملاحقة الأول في بطولة السوبر الأفريقي، البطولة الوحيدة التي تنقصه مع القلعة الحمراء.

ويعتبر مانويل جوزيه أكثر المدربين حصولا على بطولة كأس السوبر الأفريقي مع الأهلي، بواقع 4 ألقاب، 2002 و2006 و2007 و2009، وعلى الرغم من ذلك تمكن كولر من تحطيم رقم جوزيه في الدوري المصري، كأكثر عدد انتصارات متتالية في موسم واحد، إذ حقق البرتغالي الفوز في 18 مباراة على التوالي في موسم 2004-2005.

ماذا يفعل كولر في النهائيات؟

وحقق مارسيل كولر 9 ألقاب مع الأهلي، 2 دوري مصري، 2 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، 2 دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، وفي حالة فوز الأهلي على الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، ستكتب البطولة العاشرة بتوقيت كولر.

وخاض كولر 8 نهائيات مع النادي الأهلي، تمكن من حصد 7 منهم لصالحه، فيما خسر نهائي وحيد، وذلك في النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي، لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

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