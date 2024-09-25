إمام عاشور: "سنعود بالكأس.. وننتظر الدعم من جماهير الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لبطولة السوبر الأفريقي ضد الزمالك، ورغبته في الفوز بالنسخة الأولى له، خاصة بعد الهزيمة في النسخة الماضية من اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال عاشور في حوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "كل اللاعبين يركزون في التحضيرات ومستعدين بإذن الله للمباراة، كل واحد يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا البعض، إن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الإفريقي، ومثل هذه المباريات تكون قوية، وإن شاء الله السوبر يكون من نصيبنا".

وأضاف: "ويجب أن يكون الجميع متحد خلال أي منافسة، وننظر الدعم من جماهيرنا، وبالنسبة لي شاركت النسخة الماضية من كأس السوبر مع الأهلي، ولم يقدر لي التتويج باللقب، وبصراحة هذه المرة الجميع يركز على الفوز أمام الزمالك، وفريقنا يتدرب بشكل جيد وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة".

وأتم تصريحاته: "عندما تلعب في الأهلي، جميع اللاعبين الكبار يساهمون في اندماجك للفريق، ولا تشعر بأنك غريب عنهم، وهذا الأمر يصنع الفارق، وجميع اللاعبين جعلوني أشعر أنني هنا منذ الصغر، وننتظر الدعم من الجماهير، والوقوف خلفنا مثل العادة".

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