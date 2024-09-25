"صدمة لـ بيرسي تاو".. الغندور يكشف مفاجأة كولر للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في تشكيل الأحمر لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك بعد غد الجمعة في بطولة السوبر الأفريقي، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالسعودية.

وأوضح خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه بقناة "المحور"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يفكر في الدفع بطاهر محمد طاهر في مباراة الزمالك المقبلة.

وأوضح: "كولر يدرس الدفع بطاهر محمد في السوبر الأفريقي لإيقاف خطورة أحمد السيد زيزو ويكون جبهة قوية دفاعيًا وهجوميً مع يحيى عطية الله".

وأتم تصريحاته:"في حال الدفع بطاهر محمد طاهر سيكون على حساب بيرسي تاو على أن يلعب حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن وهو يجيد اللعب في هذا المركز".

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