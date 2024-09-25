مانشستر يونايتد يلتقي تفينتي الهولندي الليلة في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد، مشواره مساء اليوم بمواجهة فريق تفينتي أنشخيدة الهولندي على ملعب "أولد ترافورد".

و أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يشارك الفريق في الدوري الأوروبي للمرة السابعة منذ إعادة تسمية البطولة في عام 2009، بعد فوزه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه مانشستر سيتي في مايو الماضي.

في المقابل، يشارك تفينتي في البطولة بعدما أنهى الدوري الهولندي في الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث لأول مرة منذ 10 سنوات.

ويدخل تفينتي، المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه الكبير على المير سيتي بخماسية نظيفة، الأحد الماضي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق تفينتي في الدور الرئيسي ببطولة الدوري الأوروبي منذ موسم "2012-2013".