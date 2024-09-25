موعد المؤتمر الصحفي لـ "جوميز" للحديث عن مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الخميس مؤتمرًا صحفيا للحديث عن مواجهة النادي الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي.



ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.



تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.