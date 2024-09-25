الزمالك يخوض تدريبه الأول بالسعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول بالسعودية، اليوم الأربعاء، في السادسة مساءً، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.