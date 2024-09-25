شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يرفع الحمل البدنى للاعبى المحلة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رفع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الحمل البدنى للاعبى الفريق، وذلك استعداداً للموسم الجديد قبل خوض سلسلة الوديات لتجهيز اللاعبين.

واتفق الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

ويلتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة وذلك يوم 30 سبتمبر الجارى، على أن يواجه الاتحاد السكندرى يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك إلى التدريب مرة أخرى على استاد المحلة بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض لقاءات الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويعمل حاليا مسئولو استاد غزل المحلة على الانتهاء من تطوير الاستاد سريعا، حيث تم تغيير أرضية الملعب والمدرجات بأحدث الإمكانيات.

وفى سياق آخر حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره التحدى الليبى 2 -1 في المباراة الودية التي جمعتهما على أحد ملاعب القاهرة ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على إثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود.