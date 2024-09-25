شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السيدات يشاركن فى بطولة الجمهورية للتجديف للشركات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم أول سباقات بطولة الجمهورية للتجديف للشركات فى نادى الكشافة البحرية بالدقى، القاهرة، وستشهد البطولة منافسات التجديف داخل الصالات باستخدام أجهزة الأرجوميتر بنظام التتابع.

ولأول مرة فى تاريخ البطولة، تشارك فرق السيدات، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعبات يتنافسن لمسافة 1000 متر، تضم الفرق المشاركة فرق هيئة قناة السويس، البنك الأهلي المصري، وإيسترن كومباني.

أما بالنسبة لفرق الرجال، فيتكون كل فريق من 4 لاعبين، حيث يتنافسون في المراحل العمرية المختلفة (العمومي) لمسافة 2000 متر، بالإضافة إلى فئات الرواد للأعمار 35، 45، و50 سنة لمسافة 1000 متر. تشارك في فئة الرجال فرق هيئة قناة السويس، ترسانة الإسكندرية، إيسترن كومباني.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح بطولة الشركات قد انطلق في بورسعيد يوم 31 أغسطس بمشاركة 261 شركة يمثلهم 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري، ويتنافسون في 142 مسابقة رياضية مختلفة.