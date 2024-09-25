شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يحكى قصة طرده فى أول سوبر بين الأهلى والزمالك بعد 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

حكى محمد يوسف لاعب النادى الأهلى السابق، قصة تعرضه للطرد الوحيد فى مسيرته الكروية خلال مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر، قبل 40 عاماً.

وقال محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية: كنت قطعت كرة وبعد المرور من أشرف يوسف لاعب الزمالك قام بإعاقتي وحصلت على ركلة حرة، ثم قام بالإمساك بي من رقبتي فأبعدت يده، والحكم لم يتحدث معي.

وأضاف: بعدها استدعى حكم الراية الحكم، وفوجئت بعد عودة الحكم قال لي "روح خد دش" وقام بمنتهى العنف بإشهار الكارت الأحمر لي، هذا الحكم أتذكره جيداً تم منعه بعد 5 سنوات من التحكيم.

وتنتظر جماهير الكرة فى مصر والعالم العربى مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المصيري الذي يجمع الكبيرين ببطولة كأس السوبر الأفريقى.