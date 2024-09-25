شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: الفرصة متساوية بين الزمالك والأهلي.. وهذه نصحيتى لمدافعى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي لن تكون سهلة، خاصة أنها مع انطلاق موسم جديد.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "مباراة القمة دائمًا صعبة خاصة أنها في بداية الموسم، أرى حالة من التركيز والتفاؤل في بعثة الزمالك".

وأضاف: "الفرصة متساوية بين الزمالك والأهلي وكل فريق يملك عناصر مميزة.. واحتياج الزمالك لمدافع نظرًا لمشاركته في أكثر من بطولة، ولكن حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي هما الأقرب لقيادة الدفاع نظرًا لمشاركتهما باستمرار".

وتابع مدافع الزمالك السابق: "نصيحتي لمدافعي الزمالك أنهم يلعبون لناد كبير ويجب تحمل المسئولية.. والمباريات الكبيرة تحتاج إلى عدم تغيير مراكز للاعبين".

وأتم: "عمر جابر أفضل ظهير أيمن في مصر ويجب مشاركته في مركزه.. ويجب إشراك بنتايك أو محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر".