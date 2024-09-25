شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة مصرية تدير قمة باراجواى وأفغانستان فى ثمن نهائى مونديال الصالات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر اليوم الأربعاء، المصريان طارق سامي ومحمد حسن مجددا في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024، حينما يدير الثنائي مباراة باراجواي وأفغانستان في دور الـ 16 من المونديال العالمي.

ويدير محمد حسن المباراة كحكم ساحة، وطارق سامي كحكم ثان، وأيمن كمون من تونس حكما ثالثا، وخالد هنيش من المغرب حكما رابعا.

ووقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم على المصريين محمد حسن حكم نهائي كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، كممثلين عن مصر في مونديال الصالات المقبل بأوزباكستان من بين أربعة حكام أفارقة في الحدث العالمي.

وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

وتستضيف أوزبكستان لأول مرة الحدث الذي يضم 24 فريقًا، وفازت البرازيل وإسبانيا بخمسة واثنين من أول سبع نسخ لكأس العالم لكرة الصالات على التوالى، قبل أن تنهي الأرجنتين الاحتكار الثنائي في عام 2016 وانتصرت البرتغال في المرة الأخيرة.