شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الألمانى يحسم موعد مشاركة الونش مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ضمن بعثة الفريق فى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا.

وطار الونش إلى السعودية رفقة البعثة لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء على أن يتوجه بعد اللقاء إلى ألمانيا للاطمئنان على جراحة الصليبى مع الطبيب المعالج، وبعدها يعود اللاعب إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية استعدادا للمشاركة فى المباريات.

على أن يحدد الطبيب الألماني موعد عودته للمشاركة في المباريات مع الزمالك.