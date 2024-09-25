شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض اليوم أول مران فى السعودية استعداداً للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى التى تقام فى التاسعة من مساء بعد غد الجمعة باستاد المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك أول تدريباته اليوم في السعودية، على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودي استعدادا للمباراة خاصة أن ملعب المملكة ارينا منشغل بالتجهيزات الخاصة بالمباراة، ولن يخوض الأهلى أو الزمالك تدريباته على الملعب.

ووصلت بعثة الزمالك إلى السعودية أمس الثلاثاء بعد أن خاض الفريق تدريب صباحى في ملعب حلمى زامورا قبل السفر وتضم قائمة الزمالك في السوبر كلا من محمد صبحي - محمد عواد، محمود الشناوي في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش" ، حسام عبد المجيد ، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك وفى خط الوسط نبيل عماد دونجا، زياد كمال ، محمد شحاتة، محمد السيد ، عبد الله السعيد ، ناصر ماهر ، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي ، أحمد مصطفى "زيزو" ، كونراد ميشالاك وعلى مستوى الهجوم سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي ويتواجد محمود حمدي "الونش" معهم في السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.