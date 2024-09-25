الأهلى يخوض مرانا خفيفا اليوم بالتتش استعداداً لمواجهة الزمالك

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مرانا خفيفا صباح اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش قبل التحرك لمطار القاهرة للتوجه للسعودية لمواجهة الزمالك بكأس السوبر الأفريقى.

وخلال مران اليوم سوف يطمئن كولر على جاهزية جميع لاعبيه الفنية والبدنية لخوض الكلاسيكو الأفريقى المرتقب قبل إعلان القائمة.

يُعد النادي الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات.

يلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وتنص اللائحة على أنه حال تعادَل الفريقين بنهاية الوقت الأصلي يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز، على أن يُسمح بخمسة تبديلات في المباراة، ويمكن لكل فريق أن يكون لديه ما يصل إلى 9 بدلاء و9 مسئولين على مقاعد الاحتياط.