شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون الظهور الأول مع الزمالك فى القمة القارية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يشارك مع الفريق 5 لاعبين يسجلون الظهور الأول لهم مع الأبيض فى مباريات القمة، وهم كل من محمود الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد حمدى، وعمر فرج، وميشالاك، و محمود بنتايك الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وتم تصعيد محمود الشناوى إلى حراسة مرمى الزمالك بعد إصابة محمد صبحى وتوقف مفاوضات تجديد محمد عواد في فترة سابقة قبل أن يتم التجديد للحارس وأثبت الحارس قدرته على حراسة العرين الأبيض في المباريات.

كما يظهر محمد حمدى الوافد من إنبى على سبيل الإعارة، وكذلك الفلسطيني عمر فرج الذى انضم للزمالك لمدة 4 مواسم قادمة.