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كولر يحذر نجوم الأهلى من "اللعب بالنار" أمام الزمالك فى السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر – لبنى عبد الله

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 08:00 ص
حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى لاعبيه من "اللعب بالنار" خلال مواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقى الجمعة المقبلة في .

 

وحذر المدرب السويسرى لاعبى الأهلى من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية، وطالب كولر لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل أهداف تحسم اللقب القارى للمارد الأحمر لاسيما أن لائحة مباراة السوبر تنص على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

 

يلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

 

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية والتى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

 

وشدد كولر على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء، خوفًا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

 

وستكون تلك المباراة إعادة لنهائي القرن الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، حين حقق الأهلي لقبها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

 

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين القطبين في كأس السوبر الأفريقي بعد أن التقيا في نسخة 1994، حين فاز الزمالك (1-0).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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