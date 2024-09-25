شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتجه لدورى المحترفين لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

وجه مسئولو نادى إنبى بوصلتهم تجاه دور المحترفين لاكتشاف المواهب والتعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ومنحهم الفرصة اللازمة لإثبات ذاتهم في الدورى الممتاز.

وتأتى سياسة نادى إنبي بالتعاقد مع لاعبين من الدرجات الأدنى في الدورى من أجل شرائهم بمبالغ مالية قليلة أوالتعاقد معهم في صفقة انتقال حر والاستفادة من إعادة بيعهم مستقبلاً.

من ناحية أخرى رفض مسئولو نادى إنبى كل العروض التي تلقاها أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق البترولى بسبب ضعف المقابل المادى الذى لا يلبى طموحات النادى في سياسته التي يعتمد عليها في الاستفادة من بيع النجوم وتسويقهم بأعلى مقابل مادى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى أحمد أمين "أوفا" باستمراره مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين، الذى أكد أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق وتواجده في الموسم الجديد يعد إضافة كبيرة للفريق.