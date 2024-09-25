شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن تدعيم صفوفه قبل غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى إنبى عن تدعيم صفوف الفريق البترولى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، لسد أوجه العجز في الفريق.

ويكثف مسئولو نادى إنبى البحث عن لاعبين، لن يكلفوا خزينة النادى أي أموال حتى يتم منحهم الفرصة وإعادة اكتشافهم وتسويقهم في المستقبل.

في سياق مختلف اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم صفقة أحمد كالوشا لاعب الفريق الأول بنادى إنبى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، وذلك بعد تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للأبيض.

وعلم الخليج 365 أن اللاعب أبلغ مسئولو الزمالك برغبته فى الانضمام للأبيض إلا أن كالوشا لم يتسلم الاستغناء الخاص به من نادى إنبى حتى الآن، وهو ما يعطل انضمامه للزمالك حتى الآن.

كان نادى إنبى عرض على الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم أي حتى انتقالات يناير فقط، في ظل تمسك انبى باللاعب والحاجة إلى إمكانياته خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفضه الزمالك خاصة أن مسئولي الأبيض يرغبون في ضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، وهم محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.