شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثان جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام، اليوم الأربعاء، مواجهات قوية فى الجولة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 لمواليد 2004 على صعيد 7 مواجهات.

وتشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من دلفى مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة والطيران مع القناة وطلائع الجيش مع الزهور والمعادى مع أصحاب الجياد.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق الجمعة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.