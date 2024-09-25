شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من خطورة الفرص الضائعة أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه من آفة إهدار الفرص أمام الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، والتى فرضت نفسها على الفريق الفترة الماضية.

كما حذرهم من غياب اللعب الجماعى وطالبهم بضرورة علاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً فى النسخة الجديدة من بطولة الكونفيدرالية التى يحمل الفريق لقبها.

وحث المدرب البرتغالى لاعبى الأبيض على تسجيل هدف مُبكر يُربك حسابات المارد الأحمر، كما حذر اللاعبين من الإدلاء بتصريحات إعلامية أو التحدث عبر السوشيال ميديا والتى قد تؤثر على أدائهم فى المباراة وتشتت تركيزهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا بالسعودية.