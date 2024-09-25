شكرا لقرائتكم خبر عن السيد ضيف وشمس محمد يخوضان منافسات وزنى 96 و81 ببطولة العالم للناشئين للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الثنائى السيد ضيف وشمس محمد لاعبا المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزنى 96 و81 كجم اليوم الأربعاء، فى بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة، والمحدد لها الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر الجارى بإسبانيا.

وضمت القائمة المشاركة كلا من ميرنا طنطاوى وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة عبدالرازق والسيد عطية وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد محمد ضيف ومحمود حسنى.

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.