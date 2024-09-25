شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجرى قرعة الدورى فى الموسم الجديد قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

استقرت رابطة الأندية المحترفة على إجراء قرعة الدورى فى الموسم المقبل، وإعلان جدول مباريات الدور الأول، قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقرر بدايته في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يوم 6 أو 7 أكتوبر المقبل في إطار الاستعداد لمباراتي موريتانيا في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ومنتخب موريتانيا المقرر لها 11 أكتوبر المقبل فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولى المقبل للمنتخبات فى إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.