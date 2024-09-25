شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: هجوم الزمالك لا يقل قوة عن هجوم الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق أن هجوم الفريق الأبيض المكون من سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لا يقل أهمية وقوة عن ثلاثي هجوم الأهلي المكون من بيرسي تاو ووسام أبو علي وحسين الشحات.

وتابع أمير عزمي في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "مواجهة السوبر مختلفة بين القطبين وتجهيز اللاعبين وخلق الدوافع هو العامل الأبرز في حسم المواجهة، ودائما مواجهات القمة مثيرة وتختفي فيها الفوارق الفنية".

وأوضح عزمي: "الزمالك في حاجة أكثر للفوز من الأهلي، لأنه لم يحصد سوى الكونفدرالية عكس الأهلي الذى توج بأكثر من بطولة، ودائما اقول إن التتويج بالبطولة يخفى العديد من المشاكل ويقضى عليها".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض المران الأول بالسعودية غداً الأربعاء في السادسة مساءً، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض غداً على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض. وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الرياض مساء اليوم، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويترأس حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق ويرافقه كل من هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي المجلس.