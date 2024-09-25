شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام عن عام 2025 يوم 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بالتنسيق مع محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، القائمة الدولية للحكام المصريين عن العام المقبل، يوم 29 سبتمبر الجاري.

وبدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة محمد فاروق، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، فى إجراء اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدورى الممتاز والمحترفين.

ووافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إجراء الكشف الطبى للحكام الذين تخطى عمرهم 45 عاما ويشاركون في الدوري الممتاز بصفة منتظمة، تمهيدا لاختيارهم بقائمة الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار الذين سيتم تكليفهم لإدارة المباريات موسم 2024/2025.

وحددت اللجنة موعد معسكر إعداد الحكام للدورى الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر اعداد الحكام لدوري المحترفين في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

وكانت اللجنة قد قررت انطلاق اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.