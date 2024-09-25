شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الماشطة: عقد تدريب ميكالى لمنتخب 2005 جاهز.. وهذا موعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة أنه تم الانتهاء من كتابة وتجهيز عقد البرازيلي روجيريو ميكالي مع منتخب 2005، وسيتم توقيع العقد بمجرد وصول المدرب البرازيلي للقاهرة.

وتابع الماشطة في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورتس: "ميكالي مدرب كبير وقدم نموذجا مبهرا للمنتخبات الوطنية، وتعيينه مدربا لمنتخب الشباب يتوافق مع رؤية اتحاد الكرة لبناء مشروع كروي".

وتطرق الماشطة لموعد بطولة السوبر المصري للأبطال، موضحا أن هناك استقرارا على إقامة البطولة في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل، وفق المستجدات الخاصة بتأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للفرق المصرية".

وعلق المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، على تدشين دوري الأكاديميات بالتعاون مع الشركة المتحدة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية للكرة المصرية.

وعن عقد فيتوريا أضاف الماشطة: "المدرب البرتغالي أنهى تعاقده بعد بطولة الأمم الأفريقية، وفوجئنا برفع دعوى منه لكن تم رفضها من الاتحاد الدولي لكرة القدم".