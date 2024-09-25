شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024 العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، توتى: فخور باللعب بجوار محمد صلاح أفضل لاعبى العالم، وبعثة الزمالك تصل السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الأهلى، واتحاد الكرة يرفض قيد بوبيندزا بسبب عقود اللاعب، وكولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل السوبر الأفريقى.. وفقرة بدنية وتدريبات للحراس.

توتى: فخور باللعب بجوار محمد صلاح أفضل لاعبى العالم

أكد الإيطالي فرانشيسكو توتى أسطورة منتخب إيطاليا ونادي روما، غن فخره واعتزازه بالتواجد فى مصر موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على منحه الفرصة للتواجد هنا..

بعثة الزمالك تصل السعودية استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الأهلى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

اتحاد الكرة يرفض قيد بوبيندزا بسبب عقود اللاعب

رفض مسئولو اتحاد الكرة المصرى قيد اللاعب الجابونى آرون بوبيندزا بنادي الزمالك لعدم امتلاك النادى عقود موقعة رسميا من اللاعب.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل السوبر الأفريقى.. وفقرة بدنية وتدريبات للحراس

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه قبل الأخير بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء قبل السفر غداً إلى السعودية لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى المقرر له مساء الجمعة المقبل بالرياض.

اتجاه لتأجيل السوبر المصرى للأبطال لمدة 48 ساعة

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية ومجلس أبو ظبي على تأجيل انطلاق بطولة السوبر المصري للأبطال لمدة 48 ساعة، على أن تنطلق البطولة يوم 19 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 17 من الشهر نفسه.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتوفير سيارة إسعاف بدورى المحترفين.. اعرف التفاصيل

وضع اتحاد الكرة وإدارة المسابقات بند بشأن إلزام الأندية المستضيفة لمباريات القسم الثاني "دورى المحترفين"، بتواجد سيارات الإسعاف في نطاق ملعب المباراة تحسبا لأي ظروف طبية.

الجنوب أفريقى توم ابو نجيل حكما لمباراة مصر وموريتانيا بتصفيات إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ختام اختبارات كابيتانو مصر بمحافظة بنى سويف بحضور الصقر أحمد حسن