أشرف خضر: أطالب الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أشرف خضر المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أنه يعكف في الفترة الحالية على تجهيز فريق الإسماعيلي للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أشرف خضر المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أطالب الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة الإسماعيلي في الفترة المقبلة وإصرار لاعبي الإسماعيلي منحني شعور بالإطمئنان على الفريق بالموسم القادم".



وتابع:" من وجهة نظري أن السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على نادي الإسماعيلي خلال السنوات الماضية ".