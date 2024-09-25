بليغ أبو عايد: الأهلي يبحث عن الثأر من خسارة سوبر 94

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الأهلي يبحث عن الثأر من خسارة سوبر 94، لكن "العقُدة سوف تستمر" وسيفوز الزمالك باللقب مجددًا في الرياض، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أن الزمالك هو من فاز بأخر سوبر قاري، وهو الفائز في مواجهة الدوري الأخيرة التي أقيمت على أرضية الملعب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "أيمن منصور هو صاحب أول قاضية حقيقية في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك عندما سجل الهدف في سوبر 94، رغم مرور 30 عاما ستظل المباراة عالقة في التاريخ".

وأضاف: "الزمالك أيضا يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتيجة ايجابية، والأهلي يمتاز بعناصر الجيدة أيضا وتعاقداته القوية مع عناصر دولية قادرة على صناعة الفارق، واللاعب الدولي دائما يستطيع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية".

وزاد: "الزمالك ضم لاعبين جيدين مثل محمد شحاتة والسعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي قبل اصابته، والرباعي لعب دوليًا و3 لاعبين كانوا لاعبين سابقين في الأهلي، وجوميز أكد في تصريح واضح أن هناك 4 لاعبين فقط بين الصفقات الشتوية هم الأصلح للمشاركة أساسيا".

وأكمل: "عبدالله السعيد كرر وعوده لجمهور نادي الزمالك بالتتويج ببطولة، واعتقد أن الوعد الغائب سيتحقق أمام الاهلي، والأهم من جوميز هو انضباط خط وسط الملعب في اللقاء، وهناك لاعبين يستطيعون تقديم مستوى قوي خلال المباراة، ومحمد حمدي الافضل للعب في مركز الظهير الايسر، بينما لن يتم المغامرة بالبولندي كونراد ".

وأشار إلى أن الأهلي يضم لاعبين مميزين، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك والافضل لجوميز وجود شحاتة ودونجا في مركز الارتكاز ومعهم السعيد في الوسط.