ملف رياضة الخليج 365.. وصول بعثة الزمالك.. توني كروس في القاهرة.. وتصريحات ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها ظهور وصول بعثة الزمالك إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي وزيارة نجم روما الإيطالي توني كروس للقاهرة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

"الناس ظلمتني وبفعل فاعل".. أبو جبل يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، سبب فشل مفاوضات النادي الأهلي، للتعاقد معه، خلال وجوده مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد

أعلن نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، افتتاح مقر النادي الجديد في ستاد القاهرة الدولي، مستخدما أحدث التقنيات، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هنجبلك الكأس البيت".. ممدوح عباس يكشف كواليس حديثه مع جوميز ولاعبي الزمالك

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، كواليس حديثه مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ذكريات القمة.. نجم الزمالك السابق يحكي لمصراوي كواليس التتويج بالسوبر الأفريقي 1994

تحدث عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، عن ذكرياته في مباراة السوبر الأفريقي عام 1994، والتي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد كوفي لمصراوي: "ناصر ماهر وعبدالله السعيد لن يسمحا للأهلي بالفوز بالسوبر الأفريقي"

توقع البوركينابي محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ومدير منتخب بوركينا فاسو الحالي، الفائز بمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمواجهة الأهلي.. وصول بعثة الزمالك تصل إلى السعودية

أعلن الزمالك في بيان رسمي، وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة استغرقت ساعتين ونصف، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي ضد الأهلي، يوم الجمعة المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

توتي أسطورة الكرة الإيطالية في ضيافة إحدى المطاعم المصرية (صور)

حل أسطور كرة القدم الإيطالية، فرانشيسكو توتى، مع عائلته ضيفا على إحدى المطاعم المصرية اليوم الثلاثاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا