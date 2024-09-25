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ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، افتتاح مقر النادي الجديد في ستاد القاهرة الدولي، مستخدما أحدث التقنيات، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمقر النادي الجديد، وظهرت صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وتوفى أحمد رفعت في يونيو الماضي، عن عمر يناهز 30 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، عقب تعرضه لأزمة قلبية في إحدى المباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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