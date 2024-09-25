ظهور صورة أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، افتتاح مقر النادي الجديد في ستاد القاهرة الدولي، مستخدما أحدث التقنيات، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمقر النادي الجديد، وظهرت صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وتوفى أحمد رفعت في يونيو الماضي، عن عمر يناهز 30 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، عقب تعرضه لأزمة قلبية في إحدى المباريات.

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