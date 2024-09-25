محمد أبو جبل: "عقدي في الزمالك في سنة فرجاني ساسي كان بياخده في شهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، عن فترة وجوده مع الأول، مشيرا إلى أن راتبه في العام كان نفس راتب أحد اللاعبين في الشهر.

وقال أبو جبل في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "كنت في الزمالك من 2014، وبعدها عدت في 2019 من سموحة، وعمري ما وضعت شروط على النادي، وجلست مع أمير مرتضى منصور ومضيت على بياض، وقيل لي ستحصل على نفس الذي سيحصل عليه زميلك المنضم معك".

وأضاف: "وبعد فترة وأنا استلم مبلغ من فلوسي وجدت الفروقات كبيرة، قالوا لي أنت حارس ثالث، أثبت نفسك وسيتم تعديل عقدك، اجتهدت وارتضيت، ولكن في أول سنة ليا في الزمالك كنت أحصل على 3 مليون في السنة وفرجاني ساسي يأخذهم في الشهر".

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