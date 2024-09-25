الميرغني يكشف نقطة ضعف الأهلي أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق أن دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من البطء سواء شارك ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل أمام نادي الزمالك.

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن هناك ثنائي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لديهم بطء شديد وقد يكون في صالح الزمالك في حال استغلال المساحات في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل ".



وتابع:" لاعبو الزمالك يمتلكون المهارة وهو ما يرجح كفة الزمالك نسبياً في مباراة الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي ".