الأهلي يصدم لاعبيه قبل نهائي السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استفسروا عن إمكانية تأدية مناسك العمرة عقب نهاية مباراة الزمالك، في السوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أبلغ اللاعبين بأنه لا توجد إمكانية لمناسك العمرة، وأن العودة إلى القاهرة سيكون عقب نهاية المباراة مباشرةً، بسبب ضيق الوقت والاستعداد لمباراة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال".

في سياق متصل تتوجه بعثة الأهلي إلى السعودية عصر اليوم الأربعاء ، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي، فيما توجه الكابتن سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، إلى السعودية اليوم، للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية قبل وصول البعثة.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء امس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية، وخاض اللاعبون فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.