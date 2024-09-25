أحمد سالم: "أعلنا تحفظنا على حكام السوبر.. ولكن"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أن الفارس الأبيض أعلن تحفظه على حكام مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قد أعلن بشكل رسمي تولي الحكم الليبي معتز إبراهيم قيادة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر إقامة مواجهة نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتحدث سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أعلنا تحفظنا على طاقم الحكام المعين للمباراة وبالأخص حكم تقنية الفار".

وتابع: "كنا نتمنى اختيار طاقم تحكيم مختلف ويؤخذ في الاعتبار اعتراضنا، ولم نخاطب كاف بشكل رسمي، ووارد أن نرسل للاتحاد الإفريقي، متبقي يومين".

يذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.