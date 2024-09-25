حمادة طلبة يعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق على قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر الأفريقي، أمام النادي الأهلي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "الزمالك قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي..عمر جابر الأجدر بالمشاركة في مركز الظهير الأيسر".



وأضاف: "الهدوء في الجزء الأول من المباراة سيكون عامل مهم بالنسبة للزمالك.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير للزمالك في مباراة الأهلي".

وأردف: "شاركت في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي.. الأفضل أن تشارك الصفقات في جزء من المباراة والتعامل معهم بالذكاء".



وتابع مدافع الزمالك السابق: "أداء الفريق في مباراتي الشرطة الكيني لم يكن مُرضي ولكن الأمر سيختلف أمام الأهلي، من الجيد أن يفوز الزمالك حتى لو لم يكن الأداء قوي كما حدث أمام الشرطة الكيني".

وأتم: "مواجهة الأهلي مختلفة عن الشرطة الكيني .. لاعبو الزمالك يتمتعون بالخبرات الكافية لمواجهة الأهلي".