توتي: سعيد باللعب بجانب صلاح.. وأسعى لاكتشاف لاعبين مصريين مثله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد أمس الإثنين حضور الأسطورة الإيطالية، فرانشيسكو توتي، إلى مصر من أجل افتتاح أكاديميته الخاصة يمكنه من خلالها اكتشاف المواهب المصرية.

وقال توتي في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "فخور بتواجدي في مصر، وأشكر الوزير أشرف صبحي بإعطائي هذه الفرصة، وأتمنى أن تنتشر أكاديميات لكرة القدم في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سعيد جدا بأنني زاملت محمد صلاح في الملعب، وأسعى لاكتشاف مواهب مثله في مصر".

الجدير بالذكر أن توتي سبق له أن لعب مع المصري محمد صلاح في نادي روما خلال موسم 2016/17.