كاكا وبركات.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن استوديو تحليل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة بشأن الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، وكشف أسماء الحاضرين.

وستشهد قناة "إم بي سي مصر" ستوديو افتتاحي يضم كل من، سيد عبد الحفيظ ومحمد بركات وإسماعيل يوسف، بالإضافة إلى المدرب البرازيلي فيليب سكولاري بطل كأس العالم 2002.

وستوديو آخر رئيسي يضم كل من، كاكا نجم ميلان والبرازيل السابق وباتريك فييرا نجم أرسنال، بجانب أحمد عفيفي وأحمد عز وتامر بدوي.

وسيراجع الحالات التحكيمية للمباراة، الإسباني ماثيو لاهوز، مع تعليق صوتي لمدحت شلبي وفارس عوض.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بالمملكة العربية السعودية.

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