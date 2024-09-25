"هنجبلك الكأس البيت".. ممدوح عباس يكشف كواليس حديثه مع جوميز ولاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، كواليس حديثه مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وقال عباس في تصريحات عبر قناة الزمالك: "توقعاتي للمباراة حاسس أن الزمالك هيعمل مباراة جيدة، وهيرجع بالكأس، وتم وعدي بهذا الأمر، قالوا لي سيعودون بالكأس "و هنجبهولك البيت"، قلت لهم لا أريده في بيتي، أريد أن تحتفل جماهير الزمالك بالكأس".

وأضاف: "المباراة ليست مباراة أسماء وتضخيم إمكانيات، وسبق وحصلنا على الكأس من الأهلي، وأشعر أن هذه المرة سيعود الزمالك بالكأس، وفريقنا كامل وجوميز طمني على المباراة واللاعبين، وأقول لجماهير الزمالك أن تطمئن لأننا مستعدين، وتحدث المدرب معي عن الجبهة اليسرى والتي كانت مشكلة بعد غياب فتوح، لكنه أخبرني كيف سنحل الأزمة".

اقرأ أيضًا:

"بينهم صفقة جديدة".. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي