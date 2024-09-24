الامارات | تأجيل انطلاق دوري أبطال إفريقيا و«الكونفدرالية» بسبب «المحليين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتأجل انطلاق مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (كونفدرالية)، بحسب ما قال مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء لوكالة فرانس برس، بسبب تصفيات كأس الأمم للاعبين المحليين.

وكان من المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر، قبل أن يتأجل إلى الثلاثاء 26 نوفمبر.

وقال المصدر «تم مخاطبة الاتحادات الأعضاء في كاف التي تملك أندية مشاركة بمرحلة المجموعات، وسيتم الإعلان رسمياً على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي في وقت لاحق».

وأوضح المصدر «القرار كان ضرورياً بعدما اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي أجندة تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (تشان) والتي تنطلق في 25 أكتوبر، وهو نفس الموعد الذي كان محدداً لبداية مجموعات مسابقتي الأندية».

وستسحب قرعة المسابقتين في القاهرة في 7 أكتوبر المقبل.

وتأهلت الأندية الكبرى إلى دوري الأبطال، بعد انتهاء الدورين التمهيديين بمشاركة 58 ناديا. ستوزّع الأندية الـ16 على أربع مجموعات.

تأهل الأهلي المصري، حامل اللقب وصاحب رقم القياسي في عدد الألقاب (12)، ووصيف البطل الترجي التونسي.

وحقق مانييما الكونغولي الديموقراطي، إنجازا تاريخيا في الموسم الأول الذي يشارك فيه، بعد إقصائه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

كما تأهل حاملو اللقب السابقون على غرار مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، الرجاء المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي تأهل إلى دور المجموعات بعد غياب خمس سنوات.