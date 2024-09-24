شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان وسمير عدلى يسبقان بعثة الأهلى للسعودية للترتيب للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

غادر سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، في طريقهما إلى السعودية، للترتيب لإقامة الفريق في المملكة قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي.

ويقوم قمصان وعدلي بالتجهيز لاستقبال بعثة الأهلي التي ستغادر القاهره عصر غدا لخوض المباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى، حرص نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة، على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر الافريقى بالسعودية، لحثهم على تحقيق إنجاز تاريخى بالتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب والمعروفة في لقاءات القمة في ظل الحضور الجماهيري الضخم المنتظر.