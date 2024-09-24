شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات كبار الأهلى قبل لقاء الزمالك بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

حرص نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة، على عقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر الافريقى بالسعودية، لحثهم على تحقيق إنجاز تاريخى بالتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب والمعروفة في لقاءات القمة في ظل الحضور الجماهيري الضخم المنتظر.

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان التتويج بلقب السوبر الافريقى وإضافة لقب جديد للخزائن الحمراء.

واعتاد الشناوى وربيعة والسولية عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الأهلى.

يُعد النادي الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات، بينما حقق فريق تي بي مازيمبي لقب كاس السوبر الافريقي 3 مرات، وخلفه النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنييمبا النيجيري برصيد لقبين.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.