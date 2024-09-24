شكرا لقرائتكم خبر عن الجنوب أفريقى توم ابو نجيل حكما لمباراة مصر وموريتانيا بتصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأعلن كاف عن تعيين الجنوب إفريقي توم أبونجيل طوم حكما للساحة فيما يعاونه الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس، كمساعد أول وزخيلي توسي من جنوب إفريقيا كمساعد ثان، فيما يتواجد جيلي جافاني كحكم رابع من جنوب إفريقيا.



كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختار من قبل الجنوب إفريقي توم أبو نجيل لادارة مباراة منتخب مصر مع تظيره مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس امم افريقيا 2025، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد.



ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الراس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.