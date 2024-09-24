ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. توقع الجوهري صاروخية منصور وطلب بعد الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

صاروخية في الدقيقة 86 من الوقت الأصلي للمباراة، كتبت الانتصار الوحيد للزمالك على الأهلي، خلال 10 مواجهات أفريقية جمعتهما، ليتوج أيمن منصور صاحب الهدف الأغلى، بطلا عقب المباراة، وبأمر من الجوهري، ينزل من الطائرة قبل الفريق، حاملا للكأس أمام الجماهير المحتشدة في المطار.

وتعيد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، الأذهان إلى سوبر 1994، حينما التقى الثنائي قبل 30 عاما في جنوب أفريقيا، وتمكن الأبيض من تسجيل الانتصار بتسديدة صاروخية من مهاجمه أيمن منصور.

ويتذكر منصور ذكريات بطولة كأس السوبر الأفريقي 1994، وقال في لقاء تلفزيوني قبل ثلاث سنوات: "الفوز بالسوبر أجمل شئ في حياتي، ولن يتكرر خاصة انتظار الجماهير في المطار، طلب مني الجوهري النزول من الطائرة بالكأس قبل اللاعبين، وصمم على الأمر وشعرت بسعادة لا يمكنني وصفها، وبعد كل هذه السنوات الناس تلقبني بالسوبر".

وتنبأ الجوهري مدرب الزمالك في ذلك الوقت، بتسديدة أيمن منصور، قائلا له: "في المنتخب كنت تسدد كثيرا، عايز منها في المباراة"، وبالفعل سدد منصور 4 مرات منهم كرة الهدف، ليقول له الجوهري: "كان لازم أقولك.. وجعت دماغي يا أخي".

وبدأ الجوهري مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حسين السيد فى حراسة المرمى، وفي الدفاع حسين عبداللطيف وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف، وفى خط الوسط إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، وقاد الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور.

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