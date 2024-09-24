توتي أسطورة الكرة الإيطالية في ضيافة إحدى المطاعم المصرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حل أسطور كرة القدم الإيطالية، فرانشيسكو توتى، مع عائلته ضيفا على إحدى المطاعم المصرية اليوم الثلاثاء.

ويعد توتي من أساطير كرة القدم، حيث سبق لع أن حصل على كأس العالم مع إيطاليا في عام 2006، والدوري الإيطاليا وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وحصد توتي على جائزة أفضل لاعب إيطالي في 5 مواسم (2000، 2001، 2003، 2004، 2007).

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