"الأهلي لم يخسر معه عكس الزمالك".. من هو الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي سيقود السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وأسند (كاف) قيادة المباراة تحكيميًا للحكم الليبي معتز الشلماني على أن يُساعده مواطنيه عطية أمسعد والتونسي خليل الحساني، فيما سيكون الصومالي عبد القادر أرتان حكماً رابعًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُدير الحكم الليبي مباريات للأهلي أو الزمالك.

بحسب موقع ترانسفير ماركت أدار الشلماني مباراتين للأهلي؛ حيث تعادل في واحدة سلبيًا أمام الرجاء المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

وفاز الأهلي في المباراة التي أدارها الحكم الليبي له أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بنتيجة (2-1).

وعلى الجانب الآخر أدار الحكم ذاته مباراة كان طرفاً بها فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري وانتهت بخسارة لاعبو القلعة البيضاء (2-0).

وينتمي الحكم لأسرة رياضية؛ إذ أن والده هو عبدالحكيم الشلماني حكم ليبي سابق وشقيقه أحمد كذلك يعمل في مجال التحكيم.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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