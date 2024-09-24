بعد تأجيلها.. المواعيد الجديدة لمجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، المواعيد الجديدة لدور المجموعة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد تأجيلها.

وقرر الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات دور الـ16 لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بسبب تعارضها مع مباريات تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وكشف الاتحاد الأفريقي أن دور المجموعات من بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال، سوف ينطلق 26 نوفمبر 2024 وينتهي 19 يناير 2025.

وجاءت مواعيد دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: 26 - 27 نوفمبر 2024 بدلا من 25-26-27 أكتوبر

الجولة الثانية: 6 - 7 - 8 ديسمبر 2024 بدلا من 1-2-3 نوفمبر

الجولة الثالثة: 13 - 14 - 15 ديسمبر 2024 بدلا من 8-9-10 نوفمبر

الجولة الرابعة: 3 - 4 - 5 يناير 2025 بدلا من 26-27 نوفمبر

الجولة الخامسة: 10 -11 - 12 يناير 2025 بدلا من 6-7-8 ديسمبر

الجولة السادسة: 17 - 18 - 19 يناير 2025 بدلا من 13-14-15 ديسمبر

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