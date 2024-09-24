الأهلي يجدد عقد السيد لاشين لمدة موسم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد السيد لاشين، ‏لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لمدة موسم بعد الاتفاق على كل التفاصيل ‏الخاصة بالتعاقد.‏

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وأوضح العوضي أن السيد لاشين وقع على العقد دون أن يكون له أي طلبات، مشيدًا بعطائه ‏مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.‏

وأشار إلى أن لاشين من اللاعبين المميزين ويلعب دورًا مهمًّا مع فريق تنس الطاولة، مؤكدًا أن تجديد العقد يأتي في إطار الحفاظ على القوام الأساسي والعناصر المميزة بالفريق.

من جانبه أعرب السيد لاشين عن سعادته بتجديد عقده والاستمرار مع الفريق في الفترة ‏المقبلة، مؤكدًا بذل أقصى جهد لتحقيق جميع البطولات.‏

وأضاف لاشين: نسعى لحصد جميع البطولات المقبلة، لإسعاد جمهور ‏الأهلي الذي لا يقبل إلا بالبطولات.