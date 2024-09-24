الامارات | إيقاف نشاط كرة القدم في لبنان حتى إشعار آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد اللبناني لكرة القدم الثلاثاء كل نشاطاته بما فيها بطولة الدوري العام للدرجة الأولى، بسبب «الأوضاع الراهنة التي تمر فيها البلاد»، في خضم تصعيد غير مسبوق منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف قبل نحو عام.

وأشار الاتحاد في تعميمه إلى تأجيل كافة المباريات، قائلاً «نظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباريات كافة البطولات الى موعد يحدد لاحقاً».

وكانت البطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي حيث أجريت المرحلة الأولى من الدور الأول فقط.