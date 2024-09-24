شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور لـ الخليج 365: حكم فضيحة إينرامو اعترف بحصوله على رشوة ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فجر حسام عاشور نجم الأهلى السابق مفاجأة كبرى تخص حكم مباراة الأحمر والترجى فى 2010 وهى تلك الواقعة المشهورة إعلامياً بيد مايكل إينرامو لاعب الفريق التونسى، والذى سجل هدفاً غير شرعياً بيده في مرمى القلعة الحمراء.

وأكد عاشور خلال تواجده في ندوة ”الخليج 365” أن الحكم السنغالى جوزيف لامبتى اعترف له ولوائل جمعة مدافع الأهلى السابق بتقاضيه رشوة، من أجل اتخاذ قرارات تحكيمية ضد المارد الأحمر، مؤكداً أن ما حدث في المباراة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأوضح عاشور أن ما يؤكد تقاضى الحكم السنغالى رشوة في مباراة الأهلى والترجى التونسي أنه تعرض للإيقاف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب قضايا مشابهة.

ويشتهر مايكل إينرامو بواقعة تسجيله هدفاً غير شرعى بيده فى مرمى الأهلى خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى رادس، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2010، ما تسبب فى خروج المارد الأحمر من البطولة.

وكان الحكم الغاني جوزيف لامبتى الذى أدار هذه المباراة الشهيرة، تعرض للإيقاف مدى الحياة من قبل فيفا، بسبب فضيحة تلاعبه فى نتيجة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا بتصفيات مونديال روسيا 2018 .

وفى 2010 كان الأهلى على موعد مع الظلم حينما واجه الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا تحت قيادة حسام البدرى، بعدما فاز الأحمر فى القاهرة بنتيجة 2-1، سجلهما محمد فضل وأحمد فتحى، وأحرز للترجى أسامة الدراجى، بينما خسر الشياطين فى تونس بهدف النيجيرى مايكل إينرامو من لمسة يد واضحة.